Страдания кузнечанки, чью квартиру заливало дождевыми водами, оценили в 3 тыс. рублей ЖКХ

Пенза, 24 июня 2018. PenzaNews. Компенсация морального вреда в размере 3 тыс. рублей будет выплачена товариществом собственников жилья «Коммунальный» жительнице Кузнецка Пензенской области, однокомнатную квартиру которой, расположенную на 5 этаже, регулярно заливало талыми и дождевыми водами из-за неисправной кровли. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила пресс-секретарь облсуда Наталья Быченкова.

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«В своем заявлении женщина указала, что ее квартира заливается с весны 2017 года, а в октябре в результате длительной дождливой погоды и проливных ливней произошло затопление, и пострадала жилая комната — над натяжным потолком скопилась вода, он провис и деформировался, обои отслоились и изменили цвет, на стенах появились пятна плесени, из-за промокшей проводки пропало электричество», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что представители ТСЖ оставили все претензии истицы без удовлетворения.

«Суд пришел к выводу о том, что при надлежащем исполнении обязанностей по содержанию общего имущества у ТСЖ «Коммунальный» имелась возможность своевременно выявить причины проникновения воды в жилое помещение истицы и устранить их», — сказала Наталья Быченкова.

Она уточнила, что решением суда первой инстанции, помимо компенсации морального вреда, в пользу жительницы было взыскано 30 тыс. 586 рублей в счет возмещения материального ущерба, 16 тыс. 793 рубля — штраф за отказ добровольно исполнить требования, а также 19 тыс. рублей — расходы, в том числе на услуги представителя.

«Не согласившись с решением, представитель ответчика подал апелляционную жалобу, которая оставлена без удовлетворения. Решение вступило в законную силу», — пояснила пресс-секретарь Пензенского областного суда.