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Жителей трех районов Пензенской области ждет плановое отключение газа

16:00 | 03.07.2018 | ЖКХ

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Пенза, 3 июля 2018. PenzaNews. Газоснабжение некоторых абонентов Башмаковского, Нижнеломовского и Земетчинского районов Пензенской области будет временно приостановлено.

Жителей трех районов Пензенской области ждет плановое отключение газа

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщается на сайте ООО «Газпром межрегионгаз Пенза», это связано с необходимостью проведения ремонтных работ специалистами АО «Газпром газораспределение Пенза».

Так, 17 июля с 9.00 до 17.00 отключение затронет поселок Башмаково, а именно улицы Свердлова, Октябрьскую, Лермонтова, Байкова, Садовую, Чапаева, Полевую, Заовражную, Строителей, Западную, Водопьянова и Пирогова, а также Железнодорожный переулок.

На это же время 19 июля намечены работы в селе Тимирязево. Без газа останутся жители домов на улицах Молодежной, Советской, Трудовой, Лесной, Школьной, Коммунистической и Первомайской.

24 июля с 8.00 до 17.00 часов запланировано отключение в Нижнем Ломове — на улицах Свердлова, Октябрьской, Фрунзе, Урицкого, Сергеева, Луначарского, Московской, Ленина, Восточной, Красноармейской, Карла Маркса, Розы Люксембург, Смирнова, Чкалова, Машенцева, Белякова, Володарского, Валовой и на Советской площади, а также в селе Пешая Слобода на улицах Маховой, Табачной и Гусевке.

26 июля, с 9.00 до 13.00 ремонтные работы будут проводиться в Земетчино. Без газа на это время останутся абоненты на улицах Некрасова, Лермонтова, Красной, Светлой, Специалистов, Юбилейной, Кирова, Серегина, Смирнова, Рензяева,Тихой, Ленина, Молодежной, Луначарского, Лесной, Пензенской, Новобережной и Строителей, а также на одноименном проезде.

С 9.00 до 17.00 в этот же день специалисты будут задействованы в селе Тимирязево Башмаковского района. Газоснабжение приостановят на улицах Молодежной, Советской, Трудовой, Лесной, Школьной, Коммунистической и Первомайской. В это же время запланировано отключение в Липовке на улицах Зеленой, Кооперативной, Нагорной, Садовой, Советской и Совхозной.

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