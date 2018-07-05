Плановое отключение газа ждет жителей Сердобска, Малосердобинского и Колышлейского районов

Как сообщается на сайте ООО «Газпром межрегионгаз Пенза», это связано с необходимостью проведения плановых ремонтных работ специалистами АО «Газпром газораспределение Пенза».
Так, в среду, 18 июля, с 10.00 до 14.00 отключение затронет жителей Малой Сердобы, чьи дома расположены на улицах Ворошилова, Островского, Парижской коммуны, Рыбакова, Колышлейской, Гагарина, 9-го Января, Буденного и Октябрьской.
На следующий день в эти же часы будет приостановлена подача газа в дома на улицах Энергетиков, Быкова, Макарова, Тюрина, Максима Горького, Сережникова и Советской в Сердобске, а также в селах Колышлейского района — Сумы, Надеждино и Луговое.
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