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В Пензе без горячей воды остаются почти 400 домов

17:33 | 07.07.2018 | ЖКХ

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Пенза, 7 июля 2018. PenzaNews. Горячее водоснабжение 398 жилых домов и нескольких десятков учреждений образования и здравоохранения не осуществляется в Пензе по состоянию на 7 июля в связи в проведением планового и аварийного ремонта теплосетей. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В Пензе без горячей воды остаются почти 400 домов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По данным мэрии, большинство объектов находятся в зоне ответственности АО «Т Плюс теплосеть Пенза» — это 241 жилой дом, 12 детских садов, пять школ и четыре больницы.

Кроме того, горячая вода отсутствует в 95 домах, восьми детсадах и четырех школах из-за работ, которые выполняет МКП «Теплоснабжение города Пензы».

Оставшаяся часть объектов — 62 дома, пять детсадов, четыре школы и столько же больниц — лишены горячей воды в связи с работами, выполняемыми АО «Пензтеплоснабжение».

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