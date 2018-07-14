Мэр Пензы призвал подчиненных быть инициативнее в вопросах благоустройства ЖКХ

Пенза, 14 июля 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев призвал своих подчиненных проявлять больше инициативы в вопросах благоустройства города.

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На совещании в мэрии, где он высказал эту просьбу, присутствовали, в частности, его заместители Сергей Волков и Владимир Попков, и.о. начальника управления градостроительства и архитектуры Пензы Ирина Кочеткова, начальник управления ЖКХ города Андрей Гришин и главы администраций районов областного центра.

Виктор Кувайцев поручил директору МУП «Пензадормост» Юрию Парастаеву взять на контроль благоустройство территории вблизи улицы Лермонтова, которая будет задействована при проведении праздника «Пензенский спас».

Андрею Гришину мэр дал задание обратить внимание на состояние газонов и по мере возможности обеспечить приведение в порядок тех участков, где из-за жары засохла трава.

«Благоустройством нужно заниматься ежедневно и оперативно реагировать на возникающие проблемные вопросы. Проявляйте больше инициативы, чтобы наш город всегда был зеленым и чистым», — цитирует пресс-служба мэрии слова Виктора Кувайцева, обращенные к подчиненным.