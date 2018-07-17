В Пензенской области выявлено около 5 тыс. км бесхозных сетей ЖКХ

Пенза, 17 июля 2018. PenzaNews. Более 2 тыс. 770 км бесхозяйных сетей газоснабжения и более 2 тыс. 100 км водопроводных сетей выявлено в Пензенской области в первой половине 2018 года в результате выездных проверок. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В результате сети газоснабжения оформлены в собственность муниципальных образований в Бессоновском, Иссинском, Камешкирском, Колышлейском, Кузнецком, Лопатинском, Нижнеломовском, Малосердобинском и Спасском районах, а также в Заречном.

Работа по оформлению необходимой документации по сетям водоснабжения завершена в Кузнецке и Кузнецком районе, в Бековском, Бессоновском, Вадинском, Земетчинском, Иссинском, Камешкирском, Колышлейском, Лопатинском, Неверкинском, Никольском, Пачелмском, Сердобском, Спасском и Шемышейском районах.