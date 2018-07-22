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Пешеходные связи должны иметь законченный вид — мэр Пензы

13:12 | 22.07.2018 | ЖКХ

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Пенза, 22 июля 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев убежден, что работы по ремонту тротуаров должны выполняться комплексно, чтобы мелкие недочеты не портили впечатление жителей и гостей города.

Пешеходные связи должны иметь законченный вид — мэр Пензы

Фото: Penza-gorod.ru

«Важно, чтобы все пешеходные связи имели законченный вид», — отметил он в ходе выездного совещания, проведенного в воскресенье, 22 июля.

Так, мэр обратил внимание подчиненных на необходимость завершения примыканий нового тротуара на пересечении улиц Карла Маркса и Кирова с дорожками и торговыми объектами, а также поручил проработать вопрос об отводе воды.

«Нужно исключить ситуацию, когда дождевые потоки вместе с газонной землей будут стекать на проезжую часть», — потребовал Виктор Кувайцев.

Также он распорядился отремонтировать подпорную стенку.

Кроме того, по словам мэра, в центральной части Пензы следует продолжить ремонт тротуаров на улицах Володарского, Славы, Советской и Пушкина, а на улице Коммунистической продумать создание дополнительных парковочных мест, сообщает пресс-служба горадминистрации.

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