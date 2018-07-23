В Пензе рассмотрят возможность реорганизации коммунальных предприятий ЖКХ

Пенза, 23 июля 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поручил своему заместителю Андрею Шевченко представить до конца июля предложения по реорганизации предприятий жилищно-коммунальной сферы, задействованных в уборке города.

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«Цель реорганизации — создать такое предприятие, которое бы смогло, рационально используя бюджетные средства, повысить уровень благоустройства и обеспечить более качественную и своевременную уборку улично-дорожной сети», — сказал он в ходе совещания в мэрии в понедельник, 23 июля.

Фоторепортаж

Ремонт тротуаров на улицах Володарского и Кирова

Глава администрации обратил внимание руководителей коммунальных организаций и глав администраций районов города на состояние улиц и внутриквартальных территорий.

«В настоящее время ведется ремонт тротуаров на улице Володарского. Привезли песок для ремонта тротуара, чернозем — для подсыпки газонов. Высыпали на асфальте. Идет дождь, и все это плывет на улицу Московскую, а затем на улицу Кирова. Никто из ответственных лиц этого не видит. В центре необходимо восстановить работу светофора. Мне отвечают, что сделают в течение трех дней. Откуда такая успокоенность, такое небрежное отношение к работе?», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.