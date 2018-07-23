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В Пензе рассмотрят возможность реорганизации коммунальных предприятий

12:55 | 23.07.2018 | ЖКХ

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Пенза, 23 июля 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поручил своему заместителю Андрею Шевченко представить до конца июля предложения по реорганизации предприятий жилищно-коммунальной сферы, задействованных в уборке города.

В Пензе рассмотрят возможность реорганизации коммунальных предприятий. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Цель реорганизации — создать такое предприятие, которое бы смогло, рационально используя бюджетные средства, повысить уровень благоустройства и обеспечить более качественную и своевременную уборку улично-дорожной сети», — сказал он в ходе совещания в мэрии в понедельник, 23 июля.

Фоторепортаж

Ремонт тротуаров на улицах Володарского и Кирова

Глава администрации обратил внимание руководителей коммунальных организаций и глав администраций районов города на состояние улиц и внутриквартальных территорий.

«В настоящее время ведется ремонт тротуаров на улице Володарского. Привезли песок для ремонта тротуара, чернозем — для подсыпки газонов. Высыпали на асфальте. Идет дождь, и все это плывет на улицу Московскую, а затем на улицу Кирова. Никто из ответственных лиц этого не видит. В центре необходимо восстановить работу светофора. Мне отвечают, что сделают в течение трех дней. Откуда такая успокоенность, такое небрежное отношение к работе?», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.

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