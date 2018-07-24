МУП «Центр коммунальных платежей» в Кузнецке ждет приватизация ЖКХ

Кузнецк, 24 июля 2018. PenzaNews. Администрация Кузнецка Пензенской области постановила приватизировать муниципальное унитарное предприятие «Центр коммунальных платежей» путем преобразования в общество с ограниченной ответственностью.

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Установлено, что объекты, не подлежащие приватизации в составе имущественного комплекса МУПа, отсутствуют.

Размер уставного капитала создаваемого ООО определен в сумме 10 млн. 987 тыс. 880 рублей 61 копейка.

Директору муниципального унитарного предприятия «Центр коммунальных платежей» Александру Шакурскому поручено заняться реорганизацией МУПа и выполнять функции директора общества с ограниченной ответственностью до первого общего собрания участников ООО.

Как сообщили в администрации Кузнецка, в августе на сессии городского собрания представителей будет предложено принять решение о продаже доли в уставном капитале организации.