В суд передано дело о махинации с ремонтом труб в домах на улице Чаадаева в Пензе ЖКХ

Пенза, 25 июля 2018. PenzaNews. Уголовное дело в отношении директора ООО «Гранд-Строй+», обвиняемого в мошенничестве при реализации программы капремонта, передано в Железнодорожный районный суд Пензы.

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«В ходе предварительного расследования установлено, что руководитель и единственный учредитель ООО «Гранд-Строй +», используя свое служебное положение, в 2017 году составил локальные сметные расчеты на капитальный ремонт инженерных коммуникаций горячего и холодного водоснабжения в подвальных помещениях многоквартирных жилых домов №89 и №113 на улице Чаадаева, заложив в них дорогостоящие материалы и завышенный объем работ», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По ее словам, несмотря на то, что фактически были использованы более дешевые материалы и выполнен меньший объем работ, на расчетный счет компании от представителей собственников квартир в качестве оплаты были перечислены денежные средства регионального фонда капремонта, в результате чего жителям причинен ущерб на сумму около 500 тыс. рублей.

«Ущерб был в полном объеме возмещен на стадии предварительного расследования», — уточнила собеседница агентства.

Согласно данным ЕГРЮЛ, директором и единственным учредителем ООО «Гранд-Строй+» является Дмитрий Анастасин.

Уголовное дело, возбужденное по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», поступило в Железнодорожный районный суд Пензы 20 июля. 23-го числа оно было передано судье Татьяне Безденежных.