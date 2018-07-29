В Заре начали обустраивать резервуар для системы ливневой канализации ЖКХ

Пенза, 29 июля 2018. PenzaNews. Рабочие приступили к подготовке основания одного из резервуаров в рамках строительства ливневой канализации в микрорайоне Заря города Пензы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Фото: Penza-gorod.ru

По данным городской администрации, также к настоящему времени завершено устройство фундамента под очистные сооружения, закуплено необходимое оборудование.

Согласно данным портала госзакупок, 29 декабря 2017 года был заключен муниципальный контракт между управлением капитального строительства Пензы в лице Игоря Умнова и ООО «Техстрой» в лице гендиректора Алексея Алексеева на строительство магистральной ливневой канализации к участкам многоквартирных жилых домов, расположенным севернее микрорайона №6 жилого района Заря-1.

Его цена составила около 21 млн. рублей.

В соответствии с требованиями заказчика, предварительно была запроектирована закрытая сеть дождевой канализации.

Принята следующая схема: воды от микрорайона и прилегающей автодороги по самотечным коллекторам будут подаваться в аккумулирующий резервуар №1, далее — перекачиваться по напорному трубопроводу в самотечную сеть ливневой канализации с последующей подачей в аккумулирующий резервуар №2 и затем поступать на очистные сооружения с последующим выпуском воды в водоем.

Предполагаемая дата завершения работ по контракту — 1 сентября 2018 года.