В Никольске возле кладбища выявлена свалка ЖКХ

Никольск, 2 августа 2018. PenzaNews. Несанкционированная свалка выявлена сотрудниками прокуратуры в 150 метрах от Алексеевского кладбища в Никольске Пензенской области в ходе проверки соблюдения органами местного самоуправления требований законодательства об охране окружающей среды.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, площадь стихийного места размещения твердых коммунальных отходов составила около 30 кв. метров.

«Данное обстоятельство свидетельствует о том, что на территории Никольска должным образом не организована деятельность по сбору и транспортированию ТКО, не исполняются обязанности по регулярной очистке территории муниципального образования от отходов в соответствии с экологическими и санитарными требованиями, что привело к образованию несанкционированной свалки в районе Алексеевского кладбища», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что по фактам выявленных нарушений прокуратурой в адрес главы администрации Никольска внесено представление по их устранению, которое рассмотрено, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.