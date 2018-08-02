EN
18:35:16 Четверг, 2 августа
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Никольске возле кладбища выявлена свалка

11:43 | 02.08.2018 | ЖКХ

Печать

Никольск, 2 августа 2018. PenzaNews. Несанкционированная свалка выявлена сотрудниками прокуратуры в 150 метрах от Алексеевского кладбища в Никольске Пензенской области в ходе проверки соблюдения органами местного самоуправления требований законодательства об охране окружающей среды.

В Никольске возле кладбища выявлена свалка. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, площадь стихийного места размещения твердых коммунальных отходов составила около 30 кв. метров.

«Данное обстоятельство свидетельствует о том, что на территории Никольска должным образом не организована деятельность по сбору и транспортированию ТКО, не исполняются обязанности по регулярной очистке территории муниципального образования от отходов в соответствии с экологическими и санитарными требованиями, что привело к образованию несанкционированной свалки в районе Алексеевского кладбища», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что по фактам выявленных нарушений прокуратурой в адрес главы администрации Никольска внесено представление по их устранению, которое рассмотрено, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Загрузка...
Читайте также
В селе Марат сгорел комбайн Депутаты не дали согласие на выделение около 1,5 млн. рублей на снос самостроя в Пензе
Прокуратура провела проверку по коллективному обращению жителей Лунинского района В Каменке при пожаре погиб пенсионер
В Пензе прошли торжества, посвященные Дню ВДВ Ко Дню физкультурника в Пензе организуют соревнования трудящихся
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама