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В Пензе чиновники отчитаются за состояние мусорных площадок

17:10 | 04.08.2018 | ЖКХ

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Пенза, 4 августа 2018. PenzaNews. Мэр Виктор Кувайцев поручил главам районных администраций Пензы составить перечень объектов, где не выстроена система своевременного вывоза мусора с места сбора и временного хранения отходов.

В Пензе чиновники отчитаются за состояние мусорных площадок. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ходе совещания в администрации города в субботу, 4 августа, он поставил им задачу обозначить, с чем связана подобная ситуация в каждом конкретном случае, а также проверить заключены ли договора на данный вид услуг у владельцев частных домов.

«В части несанкционированных свалок наша задача — призывать жителей к дисциплине, культуре поведения и ответственности за свой город. В целом надо обратиться к опыту других муниципалитетов, которым удалось минимизировать эту проблему, а также добиться надлежащего состояния контейнерных площадок», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.

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