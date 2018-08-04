В Пензе чиновники отчитаются за состояние мусорных площадок ЖКХ

Пенза, 4 августа 2018. PenzaNews. Мэр Виктор Кувайцев поручил главам районных администраций Пензы составить перечень объектов, где не выстроена система своевременного вывоза мусора с места сбора и временного хранения отходов.

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В ходе совещания в администрации города в субботу, 4 августа, он поставил им задачу обозначить, с чем связана подобная ситуация в каждом конкретном случае, а также проверить заключены ли договора на данный вид услуг у владельцев частных домов.

«В части несанкционированных свалок наша задача — призывать жителей к дисциплине, культуре поведения и ответственности за свой город. В целом надо обратиться к опыту других муниципалитетов, которым удалось минимизировать эту проблему, а также добиться надлежащего состояния контейнерных площадок», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.