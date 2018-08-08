Завершен капремонт фасада и фундамента дома на улице Чкалова в Пензе ЖКХ

Пенза, 8 августа 2018. PenzaNews. Подрядная организация «ССВ» завершила капитальный ремонт фасада и фундамента дома №55 на улице Чкалова в Пензе.

Фото: Fkrmd58.ru

Как сообщается на сайте Регионального фонда капремонта многоквартирных домов, на объекте были проведены работы по восстановлению балконов, отремонтирован и утеплен фасад. При этом отделка фасада произведена мелкозернистым декоративным покрытием с последующей окраской акриловым составом.

В местах общего пользования были установлены энергосберегающие окна из ПВХ-профиля, предусмотрена водосточная система, капитально отремонтированы входные группы.

Помимо ремонта фундамента, компания утеплила цоколь и обустроила отмостку.

Собственники вместе с представителями управляющей компании, органов местного самоуправления, управления ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области, а также регоператора приняли в эксплуатацию отремонтированные по областной программе капремонта фасад и фундамент дома.