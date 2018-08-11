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В Пензе проверят качество благоустройства территорий у школ и детсадов

11:47 | 11.08.2018 | ЖКХ

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Пенза, 11 августа 2018. PenzaNews. Мэр Виктор Кувайцев поручил главам администраций районов Пензы проверить качество благоустройства территорий, прилегающих к школам и детским садам, в преддверии Дня знаний.

В Пензе проверят качество благоустройства территорий у школ и детсадов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Совсем немного времени осталось до начала учебного года. Нужно дойти до каждого учебного заведения и посмотреть, готовы ли школы, детские сады встретить детей», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в мэрии в субботу, 11 августа.

Также Виктор Кувайцев потребовал обратить внимание на территории вблизи социальных учреждений.

Кроме того, он поручил своему заместителю по городскому хозяйству Юрию Ильину обеспечить обновление разметки на пешеходных переходах к 1 сентября.

«В конце августа сделаем объезд вместе с представителями управления образования», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба городской администрации.

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