В Пензе проверят качество благоустройства территорий у школ и детсадов
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Пенза, 11 августа 2018. PenzaNews. Мэр Виктор Кувайцев поручил главам администраций районов Пензы проверить качество благоустройства территорий, прилегающих к школам и детским садам, в преддверии Дня знаний.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
«Совсем немного времени осталось до начала учебного года. Нужно дойти до каждого учебного заведения и посмотреть, готовы ли школы, детские сады встретить детей», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в мэрии в субботу, 11 августа.
Также Виктор Кувайцев потребовал обратить внимание на территории вблизи социальных учреждений.
Кроме того, он поручил своему заместителю по городскому хозяйству Юрию Ильину обеспечить обновление разметки на пешеходных переходах к 1 сентября.
«В конце августа сделаем объезд вместе с представителями управления образования», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба городской администрации.