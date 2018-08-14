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Пензу ждет масштабное отключение воды

14:55 | 14.08.2018 | ЖКХ

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Пенза, 14 августа 2018. PenzaNews. Водоснабжение ряда районов Пензы будет приостановлено с 8.00 среды, 15 августа, до 17.00 следующего дня в рамках выполнения работ по подготовке к предстоящему отопительному сезону.

Пензу ждет масштабное отключение воды

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба ООО «Горводоканал», ремонт сетей и замена арматуры будут проводиться на ключевых объектах водопровода: на улице Терновского, 224А; 4-м проезде Терновского, 2; улице Семейной, 1А; улице Сухумской, 31; на улицах Чаадаева и Долгорукова; а также на улице Измайлова, 73.

Ожидается, что водоснабжение будет приостановлено в районе Бригадирского моста, комбината «Тепличный», микрорайонов «Сурский квартал», «Спутник», «Петровский квартал», ЖК «Семейный», Гидрострой, Терновка, Кривозерье, на Дегтярном затоне, частично — на Маяке.

Помимо этого, отключения затронут здания по адресам: улица Фабричная, 3, 5, 7, 9 и 11; улица Тарханова, 10, 10А и 10В; улица Зарубина, 23 и 27; улица Стадионная, 1, 2, 3 и 4; улица и проезды Кошевого; улицы Седова, Тюленина, Суходольная, Свободы, Хользунова; частично район Шуиста; Согласие; комбинат «Биосинтез»; улица Клары Цеткин, 51, 53, 55, 59, 63, 65, 67, 48А, 44, 48, 50, 54, 58, 60, 62, 46А и 46; улица Медицинская, 7, 14 и 14А; улица Чаадаева, 107А, 111, 113, 101А и 107; улица Коллективная, 1–32; улица Проезжая, 32–60; улица Димитрова; 2-й проезд Димитрова; 3-й проезд Чааадаева; улица Складская; переулок Складской; улица Кустанайская и проезды; улица Измайлова, 73, 79, 81 и 83; улица Ново-Казанская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 2А, 2Б и 2В; улица Антонова; улица Садовое кольцо; улица Добролюбова и проезды; улица Пилотная; улица Кордон 95; улица Живописная, Тенистая, Шишкина, Бунина, Достоевского, Баженова и Крымская.

Предполагается, что в детские сады, школы и больницы по их заявкам будет обеспечен подвоз технической воды.

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