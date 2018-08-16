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В Кузнецке «Гидромаш-Групп» переходит на прямые расчеты с абонентами

11:37 | 16.08.2018 | ЖКХ

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Кузнецк, 16 августа 2018. PenzaNews. Акционерное общество «Гидромаш-Групп» будет самостоятельно производить начисления за горячее водоснабжение и отопление в Кузнецке Пензенской области вместо центра коммунальных платежей.

В Кузнецке «Гидромаш-Групп» переходит на прямые расчеты с абонентами. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба администрации города, жители будут получать отдельные квитанции от компании с сентября.

Начальник отдела сбыта предприятия Сергей Кондратьев призвал абонентов внимательно отнестись к данным, указанным в платежном документе, поскольку в переходный период могут возникнуть неточности.

«Следует обратить внимание на то, правильно ли указаны фамилия, имя, отчество потребителя, адрес, площадь квартиры, количество проживающих и номер лицевого счета. Необходимо убедиться в правильности данных по индивидуальным приборам учета, по произведенным платежам и расчетам потребленных ресурсов», — отметил он.

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