В Кузнецке «Гидромаш-Групп» переходит на прямые расчеты с абонентами ЖКХ

Кузнецк, 16 августа 2018. PenzaNews. Акционерное общество «Гидромаш-Групп» будет самостоятельно производить начисления за горячее водоснабжение и отопление в Кузнецке Пензенской области вместо центра коммунальных платежей.

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Как сообщает пресс-служба администрации города, жители будут получать отдельные квитанции от компании с сентября.

Начальник отдела сбыта предприятия Сергей Кондратьев призвал абонентов внимательно отнестись к данным, указанным в платежном документе, поскольку в переходный период могут возникнуть неточности.

«Следует обратить внимание на то, правильно ли указаны фамилия, имя, отчество потребителя, адрес, площадь квартиры, количество проживающих и номер лицевого счета. Необходимо убедиться в правильности данных по индивидуальным приборам учета, по произведенным платежам и расчетам потребленных ресурсов», — отметил он.