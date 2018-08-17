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В Пензе у мэрии и регоператора возникли разногласия относительно суммы долга за капремонт

18:37 | 17.08.2018 | ЖКХ

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Пенза, 17 августа 2018. PenzaNews. Разногласия мэрии Пензы и Регионального фонда капремонта многоквартирных домов (МКД) относительно суммы долга по взносам на капремонт в отношении находящихся в муниципальной собственности жилых и нежилых помещений стали главной совещания, состоявшегося в городской администрации в пятницу, 17 августа.

В Пензе у мэрии и регоператора возникли разногласия относительно суммы долга за капремонт

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Заслушав информацию по данному вопросу, мэр Виктор Кувайцев поручил к 1 сентября завершить сверку реестра таких помещений и представить уточненную сумму для уплаты взносов.

«Имея в муниципальной собственности жилые и нежилые помещения в МКД, мы обязаны погасить долги за прошлые периоды и осуществлять текущие платежи в Региональный фонд капитального ремонта. Вопрос только в том, сколько мы должны точно», — цитирует мэра пресс-служба городской администрации.

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