Один из дворов Пензы получит 1 млн. рублей на благоустройство после визита губернатора ЖКХ

Пенза, 24 августа 2018. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев, посетивший двор вблизи дома №20 на улице Рахманинова в Пензе, распорядился выделить на его благоустройство 1 млн. рублей.

Фото: Pnzreg.ru

«В следующем году 1 млн. рублей из областного бюджета даю на ваш двор, чтобы его привели в порядок. Городской власти даю такое поручение. Соберитесь с гражданами, разработайте проект — где что нужно сделать для этой территории», — приводятся слова главы региона в сообщении на сайте облправительства.

Согласно представленной информации, за состоянием дворовой территории следит жилищно-строительный кооператив «Буревестник», который возглавляет Мария Маринцева.

По данным регионального правительства, в марте текущего года она направила обращение в адрес президента России Владимира Путина по вопросу переноса сроков капитального ремонта кровли на более ранние, после этого было принято положительное решение — они сдвинуты с 2032 года на 2018-й.

В ГИС ЖКХ содержатся сведения о том, что девятиэтажный дом №20 на улице Рахманинова в Пензе, в котором предусмотрена 251 квартира и одно нежилое помещение, был введен в эксплуатацию в 1980 году. Его состояние оценивается как исправное.

По какой причине именно этот двор был включен в программу рабочего выезда губернатора Ивана Белозерцева, на сайте областного правительства не уточняется.