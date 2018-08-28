В Пензе теплоснабжающие организации рискуют не выполнить план подготовки к зиме ЖКХ

Пенза, 28 августа 2018. PenzaNews. МУП «Теплоснабжение города Пензы» и АО «Пензтеплоснабжение» не в полном объеме выполняют утвержденный мэрией план подготовки находящейся в их ведении инфраструктуры к предстоящему отопительному сезону. К такому выводу пришли представители прокуратуры Октябрьского района Пензы по итогам проведенной проверки.

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«[По состоянию на 24 августа] на территории Октябрьского района МКП «Теплоснабжение города Пензы» подготовило 48 центральных тепловых пунктов, что составляет 90% от общего числа. Тепловых сетей предприятием подготовлено 88,2 км, то есть 87% от их протяженности. АО «Пензтеплоснабжение» на территории района подготовило две котельные из трех и 52,6% от общей протяженности тепловых сетей», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

В ведомстве отметили, что все запланированные работы должны быть завершены 1 сентября.

В пресс-службе напомнили, что в силу положений федерального законодательства теплоснабжающие и теплосетевые организации обязаны обеспечить безаварийную работу соответствующих объектов и обеспечить предоставление коммунального ресурса потребителям.

«По результатам проверки руководителям ресурсоснабжающих организаций объявлены предостережения», — сказали в прокуратуре.