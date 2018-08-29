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Юрий Ильин призвал оформить паспорта готовности к отопительному сезону до 15 сентября

18:29 | 29.08.2018 | ЖКХ

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Пенза, 29 августа 2018. PenzaNews. Заместитель главы администрации Пензы по городскому хозяйству Юрий Ильин призвал руководителей соответствующих предприятий и организаций к середине первого осеннего месяца оформить на все объекты инженерной инфраструктуры паспорта готовности к отопительному сезону.

Юрий Ильин призвал оформить паспорта готовности к отопительному сезону до 15 сентября. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Паспорта готовности на все объекты нужно оформить до 15 сентября», — сказал он в ходе заседания штаба по подготовке к отопительному сезону в мэрии Пензы в среду, 29 августа.

Как сообщает пресс-служба мэрии, Юрий Ильин поручил главам администраций районов Пензы усилить контроль за управляющими компаниями и лично следить за тем, чтобы они своевременно выполнили все предусмотренные мероприятия в преддверии осенне-зимнего периода.

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