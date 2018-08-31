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Управляющие компании Пензы задолжали ресурсоснабжающим организациям 650 млн. рублей

18:40 | 31.08.2018 | ЖКХ

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Пенза, 31 августа 2018. PenzaNews. Управляющие компании Пензы задолжали ресурсоснабжающим организациям примерно 650 млн. рублей. Об этом сообщил вице-мэр Юрий Ильин.

Управляющие компании Пензы задолжали ресурсоснабжающим организациям 650 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Основная масса задолженности — перед МКП «Теплоснабжение [города Пензы]», это около 415 млн. рублей. Это [также] задолженность перед «Пензтеплоснабжение» и перед «Т Плюс», — сказал он в ходе 48-й очередной сессии гордумы в пятницу, 31 августа.

По словам заместителя главы администрации Пензы, в сложившихся условиях ключевой является задача по переводу потребителей на прямые договоры, причем в ряде случаев этого удается добиться только через суд.

Юрий Ильин также проинформировал депутатов об уловках, на которые идут недобросовестные УК.

«Ресурсоснабжающая организация обращается в суд. Пока он идет, управляющая компания текущими платежами закрывает предыдущие периоды, которые находятся на рассмотрении в суде. Соответственно, из суда они [стороны] уходят либо по мировому [соглашению], либо отзывают иск», — пояснил он.

Вместе с тем вице-мэр отметил, что есть и другие примеры. В их числе он назвал ситуацию с управляющими компаниями «Комфорт» и «Комфорт-девелопмент», когда, несмотря на все сложности, удалось добиться перевода обслуживаемых домов на прямые договоры с АО «Пензтеплоснабжением».

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