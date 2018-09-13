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Жители Каменского района задолжали около 7,7 млн. рублей за отопление

14:19 | 13.09.2018 | ЖКХ

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Пенза, 13 сентября 2018. PenzaNews. 345 жителей Каменского района Пензенской области задолжали в общей сложности около 7 млн. 700 тыс. рублей за отопление. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила официальный представитель управления ФССП России по Пензенской области Яна Загребельная.

Жители Каменского района задолжали около 7,7 млн. рублей за отопление. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По ее словам, в преддверии отопительного сезона судебные приставы совместно с представителями МУП «Каменская горэлектротеплосеть» и администрацией Каменки провели рейд по должникам.

«Среди неплательщиков значительную часть составляют граждане, которые в силу объективных обстоятельств не в состоянии в полном объеме оплачивать жилищно-коммунальные услуги», — пояснила собеседница агентства.

Яна Загребельная отметила, что вместе с тем выявлено несколько человек, имеющих возможность платить за отопление.

«Их имущество описали судебные приставы. Если долг не будет оплачен, то его реализуют в счет погашения за потребляемое тепло», — уточнила официальный представитель ведомства.

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