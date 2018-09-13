Жители Каменского района задолжали около 7,7 млн. рублей за отопление ЖКХ

Пенза, 13 сентября 2018. PenzaNews. 345 жителей Каменского района Пензенской области задолжали в общей сложности около 7 млн. 700 тыс. рублей за отопление. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила официальный представитель управления ФССП России по Пензенской области Яна Загребельная.

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По ее словам, в преддверии отопительного сезона судебные приставы совместно с представителями МУП «Каменская горэлектротеплосеть» и администрацией Каменки провели рейд по должникам.

«Среди неплательщиков значительную часть составляют граждане, которые в силу объективных обстоятельств не в состоянии в полном объеме оплачивать жилищно-коммунальные услуги», — пояснила собеседница агентства.

Яна Загребельная отметила, что вместе с тем выявлено несколько человек, имеющих возможность платить за отопление.

«Их имущество описали судебные приставы. Если долг не будет оплачен, то его реализуют в счет погашения за потребляемое тепло», — уточнила официальный представитель ведомства.