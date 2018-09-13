В работе никольского кооператива выявлены нарушения при обеспечении водоснабжения ЖКХ

Никольск, 13 сентября 2018. PenzaNews. Потребительский обслуживающий кооператив «Услуги» оказывает населению на территории Никольского района Пензенской области услуги по водоснабжению без лицензии на право пользования недрами. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

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«Кроме того, у ПОК отсутствует тариф на питьевую воду, которую он поставляет абонентам, не являющимся участниками кооператива», — отметили в ведомстве.

В прокуратуре уточнили, что в адрес юридического лица внесено представление, по результатам рассмотрения которого кооперативом направлены документы на получение лицензии на пользование недрами.

«Кроме того, председатель организации привлечен к административной ответственности», — добавили в пресс-службе.