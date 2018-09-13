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В работе никольского кооператива выявлены нарушения при обеспечении водоснабжения

14:47 | 13.09.2018 | ЖКХ

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Никольск, 13 сентября 2018. PenzaNews. Потребительский обслуживающий кооператив «Услуги» оказывает населению на территории Никольского района Пензенской области услуги по водоснабжению без лицензии на право пользования недрами. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В работе никольского кооператива выявлены нарушения при обеспечении водоснабжения. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Кроме того, у ПОК отсутствует тариф на питьевую воду, которую он поставляет абонентам, не являющимся участниками кооператива», — отметили в ведомстве.

В прокуратуре уточнили, что в адрес юридического лица внесено представление, по результатам рассмотрения которого кооперативом направлены документы на получение лицензии на пользование недрами.

«Кроме того, председатель организации привлечен к административной ответственности», — добавили в пресс-службе.

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