Потребителям электроэнергии предложили сообщать о проблемах на портал «Светлая страна» ЖКХ

Пенза, 14 сентября 2018. PenzaNews. Интернет-портал « Светлая страна », запущенный группой компаний «Россети» летом 2018 года для обратной связи с потребителями электрической энергии в двух пилотных регионах — Тверской и Калужской областях, теперь начал принимать сообщения от граждан в зоне ответственности «МРСК Волги», в том числе в Пензенской области.

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По словам директора филиала «Пензаэнерго» Игоря Толбина, данный интернет-ресурс призван повысить качество оказания услуг с помощью взаимодействия с потребителями в режиме онлайн.

Как сообщил начальник управления реализации услуг и учета электроэнергии филиала ПАО «МРСК Волги» – «Пензаэнерго» Роман Панфилов в ходе презентации портала, состоявшейся в Пензе, потребитель может воспользоваться функционалом сайта как с компьютера, так и со смартфона.

Он пояснил, что информация из всех регионов стекается в единый центр ПАО «Россети», где модератор анализирует ее и направляет ответственному исполнителю в соответствующее подразделение.

«На текущий момент в первую очередь принимаются сообщения об отключениях электроэнергии, колебании или низком напряжении, дефектах электрооборудования», — уточнил Роман Панфилов, добавив при этом, что в 2019 году функционал сайта планируется расширить.

Представитель «Пензаэнерго» отметил, что потребителю дается 14 календарных дней на то, чтобы оценить поступивший ответ: если он остался не удовлетворен им, можно воспользоваться так называемым «режимом опровержения».

Комментируя запуск портала «Светлая страна», заместитель председателя правительства Пензенской области Дмитрий Семенов, курирующий сферу ЖКХ, призвал активнее информировать о его возможностях конечных потребителей.

В частности, он рекомендовал подключить к этой работе глав администраций муниципальных образований и Госжилстройтехинспекцию Пензенской области.