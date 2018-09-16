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Мэр Пензы проверил ход ремонта фасадов домов напротив областного правительства

14:03 | 16.09.2018 | ЖКХ

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Пенза, 16 сентября 2018. PenzaNews. Рабочая группа по главе с мэром Пензы Виктором Кувайцевым проверила ход ремонта фасадов домов №67, №69 и №2А на улице Кирова, который выполняется по поручению губернатора Ивана Белозерцева. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Мэр Пензы проверил ход ремонта фасадов домов напротив областного правительства

Фото: Penza-gorod.ru

По данным мэрии, к настоящему времени в здании №2А утеплены стены, а на двух других объектах к началу октября планируется завершить покраску фасадов.

Оценив фронт работ, Виктор Кувайцев отметил, что следующим этапом должен стать ремонт балконных конструкций.

По итогам выезда на место он также дал поручение проверить законность возведения пристроев, создающих неудобства местным жителям.

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Согласно сведениям, размещенным на портале «Реформа ЖКХ», на котором публикуется оперативная информация о том, что происходит с жильем в стране, дом №67 на улице Кирова в Пензе был построен в 1959 году. Фонд капитального ремонта формируется на счете регионального оператора. При этом ремонт фасада здания был запланирован на 2023 год.

Дом №69 на улице Кирова возведен в 1958 году. Фонд капремонта также формируется на счете регоператора. Ремонт фасада тоже был намечен на 2023 год.

Дом №2А на улице Кирова был построен в 1960 году. Фонд капремонта также формируется на специальном счете, владельцем которого является региональный оператор. Ремонт фасада был запланирован на 2042 год.

Сведения о том, с кем заключены договоры на выполнение соответствующих работ, на портале не отражены.

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