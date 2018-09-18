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Пензенский губернатор потребовал расплатиться за потребленные коммунальные ресурсы

15:52 | 18.09.2018 | ЖКХ

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Пенза, 18 сентября 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев потребовал от глав администраций муниципальных районов и городских округов принять исчерпывающие меры в рамках своих полномочий для того, чтобы бюджетные учреждения и коммерческие компании погасили имеющиеся долги перед ресурсоснабжающими организациями.

Пензенский губернатор потребовал расплатиться за потребленные коммунальные ресурсы

Фото: Pnzreg.ru

«Те, кто получил газ, электроэнергию, тепло, обязаны за них расплатиться. Задача муниципальной власти — наладить этот процесс», — сказал он в ходе совещания по вопросам подготовки к осенне-зимнему периоду и благоустройства населенных пунктов, состоявшегося в Каменке во вторник, 18 сентября.

Иван Белозерцев призвал чиновников изыскивать средства для бюджетных учреждений и активизировать переговоры с представителями бизнеса.

Как сообщает пресс-служба облправительства, также глава региона обратил внимание на необходимость усиления профилактической работы с целью недопущения несчастных случаев при эксплуатации газового оборудования.

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