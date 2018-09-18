В Пензенской области составят реестр неэффективных котельных ЖКХ

Пенза, 18 сентября 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил составить реестр неэффективных котельных, действующих на территории региона.

Фото: Pnzreg.ru

«До 1 ноября текущего года необходимо составить реестр неэффективных котельных, обеспечивающих отопление жилых массивов и социально значимых объектов, представить соответствующий анализ», — сказал он в ходе совещания с главами администраций муниципальных районов и городских округов по вопросам подготовки к осенне-зимнему периоду и благоустройства населенных пунктов, состоявшегося в Каменке во вторник, 18 сентября.

Иван Белозерцев пояснил, что эта информация будет учтена при формировании бюджета региона на 2019 год, в котором планируется предусмотреть денежные средства на модернизацию проблемных котельных.

Как сообщает пресс-служба облправительства, также глава региона призвал чиновников активнее привлекать инвесторов к модернизации объектов ЖКХ.