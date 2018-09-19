Мэр потребовал от глав администраций районов Пензы усилить контроль за «проблемными» УК ЖКХ

Пенза, 19 сентября 2018. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев потребовал от глав администраций всех четырех районов — Ленинского, Железнодорожного, Октябрьского и Первомайского — усилить контроль за деятельностью управляющих компаний, у которых в преддверии отопительного сезона имеются проблемы с погашением долгов перед ресурсоснабжающими организациями.

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«Есть такие управляющие компании, за которыми стоят лица, неоплачивающие ресурсы. Нам важно понимать, какое отношение у ресурсоснабжающих организаций к таким УК, которые им не просто задолжали — они целенаправленно стремятся уйти от ответственности. Нужно следить за деятельностью таких компаний, чтобы в итоге не пострадали люди», — сказал он в ходе заседания штаба по подготовке к отопительному сезону в среду, 19 сентября.

Как сообщает пресс-служба мэрии, согласно озвученным данным, степень готовности управляющих компаний на сегодняшний день оценивается в 98%, товариществ собственников жилья (ТСЖ) — 89%.