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В Пензенской области стартовал месячник по благоустройству

10:18 | 20.09.2018 | ЖКХ

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Пенза, 20 сентября 2018. PenzaNews. Месячник по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов стартовал в Пензенской области в четверг, 20 сентября.

В Пензенской области стартовал месячник по благоустройству

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Распоряжение регионального правительства о его проведении накануне подписал губернатор Иван Белозерцев.

Согласно тексту документа, завершится месячник 20 октября — в этот день в Пензенской области будет объявлен субботник.

Руководителям органов местного самоуправления и муниципальных образований, а также директорам предприятий и организаций рекомендовано разъяснить населению и трудовым коллективам цели и задачи месячника по благоустройству, обеспечить проведение еженедельных «санитарных пятниц» и субботника.

Особое внимание предлагается уделить высадке зеленых насаждений и уборке сухостоя.

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