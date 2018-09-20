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Прокуратура взяла под свой контроль ситуацию с отключением воды на севере Пензы

20:42 | 20.09.2018 | ЖКХ

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Пенза, 20 сентября 2018. PenzaNews. Прокуратура области взяла под свой контроль ситуацию с отключением водоснабжения в микрорайоне Север города Пензы. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Прокуратура взяла под свой контроль ситуацию с отключением воды на севере Пензы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По информации ООО «Горводоканал», с 21.00 20 сентября до 6.00 21 сентября планируется отключение водоснабжения потребителей в микрорайоне Север в связи с выходом из строя задвижки на насосной станции, обслуживающей данную территорию. В зоне отключения находятся три детских сада, школа, 44 многоквартирных дома и 190 — в частном секторе», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что ресурсоснабжающая организация занимается ликвидацией аварийной ситуации.

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