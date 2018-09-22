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Благоустройство на улице Циолковского в Пензе восстановят до 25 сентября

10:44 | 22.09.2018 | ЖКХ

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Пенза, 22 сентября 2018. PenzaNews. Благоустройство будет восстановлено после ремонта теплосетей на улице Циолковского, 27, в Пензе до предстоящего вторника, 25 сентября. Об этом сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на ответственных лиц АО «Т Плюс теплосеть Пенза».

Благоустройство на улице Циолковского в Пензе восстановят до 25 сентября

Фото: Penza-gorod.ru

В настоящее время ремонт подходит к завершению. Подачу горячего водоснабжения в многоквартирные дома, зависящие от данного участка в Заводском районе, намечено восстановить в течение дня.

Вместе с тем глава администрации Пензы Виктор Кувайцев, посетивший место работ в субботу, 22 сентября, призвал организацию ускорить работу.

«Затянувшийся ремонт приносит неудобства участникам дорожного движения. В ближайшее время необходимо вернуть целостность покрытия проезжей части», — сказал он.

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