Благоустройство на улице Циолковского в Пензе восстановят до 25 сентября ЖКХ

Пенза, 22 сентября 2018. PenzaNews. Благоустройство будет восстановлено после ремонта теплосетей на улице Циолковского, 27, в Пензе до предстоящего вторника, 25 сентября. Об этом сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на ответственных лиц АО «Т Плюс теплосеть Пенза».

Фото: Penza-gorod.ru

В настоящее время ремонт подходит к завершению. Подачу горячего водоснабжения в многоквартирные дома, зависящие от данного участка в Заводском районе, намечено восстановить в течение дня.

Вместе с тем глава администрации Пензы Виктор Кувайцев, посетивший место работ в субботу, 22 сентября, призвал организацию ускорить работу.

«Затянувшийся ремонт приносит неудобства участникам дорожного движения. В ближайшее время необходимо вернуть целостность покрытия проезжей части», — сказал он.