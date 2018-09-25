В Пензе в ближайшее время определятся с датой начала отопительного сезона ЖКХ

Пенза, 25 сентября 2018. PenzaNews. Мэр Виктор Кувайцев поручил своему заместителю Юрию Ильину и начальнику управления ЖКХ Пензы Вадиму Муравлеву определиться с датой начала отопительного сезона с учетом требований законодательства.

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Также он поставил задачу проверить готовность основных объектов теплоснабжения, провести работу с ресурсоснабжающими организациями и подготовить постановление о начале отопительного сезона.

«Учитывая, что, по прогнозу погоды, нас ожидает резкое похолодание, в первую очередь необходимо обеспечить теплом детские сады, школы, больницы и другие социально значимые объекты», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в мэрии во вторник, 25 сентября.

В пресс-службе администрации Пензы напомнили, что, в соответствии с постановлением правительства РФ №354 от 6 мая 2011 года, отопительный период должен начинаться при установлении среднесуточной температуры наружного воздуха ниже +8°C на протяжении пяти дней.