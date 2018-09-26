В Пензе стартовал отопительный сезон ЖКХ

Пенза, 26 сентября 2018. PenzaNews. Предприятия, осуществляющие централизованное теплоснабжение объектов образования, здравоохранения, жилищного фонда, культуры, спорта, социальной сферы и иных потребителей в Пензе, должны приступить к началу отопительного периода со среды, 26 сентября. Соответствующее постановление подписал мэр Виктор Кувайцев.

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Согласно тексту документа, сроки начала отопительного периода могут быть скорректированы в соответствии с пунктом 5 правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных правительством России.

«Владельцам источников тепла, теплоснабжающим, жилищно-эксплуатационным предприятиям и организациям, потребляющим теплоэнергоресурсы, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности закончить регулировку гидравлического и теплового режимов в течение 10 дней со дня начала отопительного периода», — уточняется в постановлении.

Виктор Кувайцев поручил главам администраций районов Пензы взять эту работу под свой контроль.

«Руководителям социально значимых объектов, особенно с пребыванием детей, [необходимо] обеспечить присутствие специалистов в момент подачи теплоносителя в учреждения, чтобы следить за температурным режимом и не допускать завоздушивания системы», — цитирует мэра пресс-служба горадминистрации.