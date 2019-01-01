График работы уличного освещения в Пензе будет скорректирован ЖКХ

Пенза, 27 сентября 2018. PenzaNews. График работы уличного освещения на территории Пензы будет скорректирован в ноябре и декабре текущего года. Соответствующее решение принято по итогам заседания городской комиссии по безопасности дорожного движения, которое вице-мэр Юрий Ильин провел в четверг, 27 сентября.

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«Также [следует] рассмотреть возможность изменения графика [времени] горения в I и IV кварталах 2019 года с учетом предложений УГИБДД УМВД России по городу Пензе», — сказал заместитель главы горадминистрации.

Как сообщает пресс-служба мэрии, среди прочих тем на заседании обсуждалось снижение по сравнению с предыдущими годами числа ДТП, произошедших по вине водителей общественного транспорта.