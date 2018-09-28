Степень износа водопроводных сетей в Пензе составляет 65% — Вадим Муравлев ЖКХ

Пенза, 28 сентября 2018. PenzaNews. Степень износа водопроводных сетей на территории Пензы составляет в среднем 65%. Об этом сообщил начальник городского управления ЖКХ Вадим Муравлев, отвечая на вопрос депутата гордумы от округа №13 Юрия Зиновьева в ходе 49-й очередной сессии в пятницу, 28 сентября.

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Вместе с тем он пояснил, что не располагает данными о том, сколько километров водопроводных труб удалось заменить в этом году.

В продолжение темы Вадим Муравлев уточнил, что число аварий на сетях достигло 1 тыс. 750.

В свою очередь вице-мэр Юрий Ильин отметил, что в Пензе число аварий на 100 км сетей превышает все допустимые нормы.

По его словам, в связи с этим в 2019 году значительная часть инвестиционной программы ООО «Горводоканал» будет направлена на замену сетей, причем работы будут проводиться с учетом ремонта в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».