Тепло поступило почти в половину жилых домов Пензы — мэрия ЖКХ

Пенза, 28 сентября 2018. PenzaNews. Тепло поступило в Пензе в 1 тыс. 493 жилых дома из 3 тыс. 81, что составляет более 48%. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

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Также теплоноситель подан в 122 образовательные организации из 229, в 28 учреждений культуры из 58, в 61 объект здравоохранения из 128.

Кроме того, отапливаются пять объектов спортивной направленности из 17 и пять социальных учреждений из 25.

Помимо этого, тепло поступило в один объект из шести, подведомственных министерству труда, социальной защиты и демографии Пензенской области, в шесть учреждений из 23, находящихся в ведении министерства образования региона, в три объекта Минкульта области из 12, а также в семь из 14-х учреждений, относящихся к министерству физкультуры и спорта региона.