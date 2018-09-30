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Тепло в дома в районе улицы Чкалова в Пензе поступит ко 2 октября

12:06 | 30.09.2018 | ЖКХ

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Пенза, 30 сентября 2018. PenzaNews. Многоквартирные дома, остающиеся без отопления из-за работ на перекрестке улиц Чкалова и Богданова в Пензе, планируется обеспечить теплом ко вторнику, 2 октября. Об этом технический директор АО «Т Плюс Теплосеть Пенза» Василий Журавлев проинформировал мэра Виктора Кувайцева.

Тепло в дома в районе улицы Чкалова в Пензе поступит ко 2 октября. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В воскресенье, 30 сентября глава администрации проверил ход ремонта на данном участке.

На месте представитель подрядной организации сообщил ему, что в настоящее время решается технический вопрос по подключению насосной станции, а в ночь на понедельник планируется начать заполнение системы.

«Для нас важно обеспечить теплом не только жилые дома, но и в первую очередь учреждения здравоохранения, которые находятся в этой зоне», — сказал Виктор Кувайцев.

Как сообщает пресс-служба мэрии, на проспекте Победы в Пензе отопление будет подключено в течение дня.

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