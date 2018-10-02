Смотр коммунальной техники в Пензе проведут до 12 октября ЖКХ

Пенза, 2 октября 2018. PenzaNews. Смотр специализированных машин муниципальных предприятий, которые планируется задействовать при содержании дорог в зимний период, в том числе при уборке и вывозе снега, необходимо провести в Пензе до 12 октября. Такое поручение дал глава администрации города Виктор Кувайцев в ходе совещания в мэрии во вторник, 2 октября.

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Он также призвал направить усилия на текущее содержание проезжей части, ремонт которой проводился в предыдущие годы, в связи с завершением основного объема ремонта в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».

«Впереди дождливый период и холода. Нужно сейчас провести дополнительный мониторинг состояния объектов улично-дорожной сети, на которых за годы эксплуатации выявляются недочеты, и привлечь подрядные организации в рамках гарантийного ремонта их устранить — где-то провалились люки, в других местах образовались ямки. Эти меры позволят нам не допустить дальнейшее разрушение дорог в более жестких погодных условиях», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.