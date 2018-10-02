EN
18:04:38 Вторник, 2 октября
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Смотр коммунальной техники в Пензе проведут до 12 октября

13:00 | 02.10.2018 | ЖКХ

Печать

Пенза, 2 октября 2018. PenzaNews. Смотр специализированных машин муниципальных предприятий, которые планируется задействовать при содержании дорог в зимний период, в том числе при уборке и вывозе снега, необходимо провести в Пензе до 12 октября. Такое поручение дал глава администрации города Виктор Кувайцев в ходе совещания в мэрии во вторник, 2 октября.

Смотр коммунальной техники в Пензе проведут до 12 октября

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Он также призвал направить усилия на текущее содержание проезжей части, ремонт которой проводился в предыдущие годы, в связи с завершением основного объема ремонта в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».

«Впереди дождливый период и холода. Нужно сейчас провести дополнительный мониторинг состояния объектов улично-дорожной сети, на которых за годы эксплуатации выявляются недочеты, и привлечь подрядные организации в рамках гарантийного ремонта их устранить — где-то провалились люки, в других местах образовались ямки. Эти меры позволят нам не допустить дальнейшее разрушение дорог в более жестких погодных условиях», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.

Загрузка...
Читайте также
В Пензе отменен приказ об отчислении студентки УОР, не сдавшей экзамены В Пензе в преддверии Дня учителя наградили педагогов
В Пензенской области за восемь месяцев выявлено более 4 тыс. случаев рака В Белинском районе возбуждено дело по факту кражи телефона учащегося
Владимир Стрючков озвучил свежую статистику по раку в Пензенской области Трое пензенцев подозреваются в мошенничестве с использованием электронных средств платежа
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама