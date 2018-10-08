В Пензенской области к отопительному сезону подготовлено свыше 1 тыс. источников тепла ЖКХ

Пенза, 8 октября 2018. PenzaNews. Три ТЭЦ и 1 тыс. 110 котельных подготовлено в Пензенской области в преддверии начала отопительного сезона в период с 1 июня по 25 сентября 2018 года. Об этом сообщил начальник управления ЖКХ и гражданской защиты населения региона Михаил Панюхин.

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«Для прохождения отопительного сезона на источниках теплоснабжения, использующих уголь в качестве основного топлива, завезено 1 тыс. 516 тонн угля — 100% от потребности на отопительный период. Создан запас резервного топлива — мазута — на источниках генерации. Он составляет 1 тыс. 916 тонн, то есть 122% от общей потребности», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в облправительстве в режиме видеоконференцсвязи в понедельник, 8 октября.

Михаил Панюхин отметил, что в период подготовки к отопительному сезону 2018–2019 годов выполнены работы по реконструкции, капитальному ремонту и перекладке ветхих тепловых сетей общей протяженностью почти 28 км.

«В городских округах и муниципальных образованиях Пензенской области в целях оперативного устранения аварийных ситуаций на сетях водо-, тепло- и газоснабжения и электрических сетях была сформирована 281 аварийно-восстановительная бригада численностью 1 тыс. 202 человека», — добавил глава управления ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области.