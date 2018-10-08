EN
11:57:25 Понедельник, 8 октября
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области к отопительному сезону подготовлено свыше 1 тыс. источников тепла

11:10 | 08.10.2018 | ЖКХ

Печать

Пенза, 8 октября 2018. PenzaNews. Три ТЭЦ и 1 тыс. 110 котельных подготовлено в Пензенской области в преддверии начала отопительного сезона в период с 1 июня по 25 сентября 2018 года. Об этом сообщил начальник управления ЖКХ и гражданской защиты населения региона Михаил Панюхин.

В Пензенской области к отопительному сезону подготовлено свыше 1 тыс. источников тепла. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Для прохождения отопительного сезона на источниках теплоснабжения, использующих уголь в качестве основного топлива, завезено 1 тыс. 516 тонн угля — 100% от потребности на отопительный период. Создан запас резервного топлива — мазута — на источниках генерации. Он составляет 1 тыс. 916 тонн, то есть 122% от общей потребности», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в облправительстве в режиме видеоконференцсвязи в понедельник, 8 октября.

Михаил Панюхин отметил, что в период подготовки к отопительному сезону 2018–2019 годов выполнены работы по реконструкции, капитальному ремонту и перекладке ветхих тепловых сетей общей протяженностью почти 28 км.

«В городских округах и муниципальных образованиях Пензенской области в целях оперативного устранения аварийных ситуаций на сетях водо-, тепло- и газоснабжения и электрических сетях была сформирована 281 аварийно-восстановительная бригада численностью 1 тыс. 202 человека», — добавил глава управления ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области.

Загрузка...
Читайте также
Пензенская «Империя» готовится к чемпионату России по регби-7 В Пензе директор школы оштрафован за нарушение срока рассмотрения обращения
Банк «Агророс» расширил сеть доступных банкоматов В Пензенской области до 20 октября проверят готовность управляющих компаний к зиме
Пуск тепла завершен в 25 муниципальных образованиях Пензенской области Фестиваль «Пенза — сердце мастерства» пройдет 7–9 декабря
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама