Пензенский губернатор считает, что главы муниципалитетов мало выезжают на проблемные места ЖКХ

Пенза, 8 октября 2018. PenzaNews. Главы администраций районов Пензенской области уделяют недостаточное внимание проблемным местам на вверенных им территориях. Такое мнение высказал губернатор Иван Белозерцев.

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«Глава района не будет «толкать» — ничего не будет двигаться должным образом в районе. Хорошо постоять там, где уже сделано, под что выделены деньги, сделан проект и, когда работа завершается, постоять, сфотографироваться на память, в интернет «загнать». Здесь ума хватает. А подъехать к [...] дому, который уже сгнил, жителей из которого нужно переселять куда-то, и решение принимать — не найдешь главу района, чтобы подъехал там сфотографировался, чтобы у свалки несанкционированной подъехал, постоял, сфотографировался там, заодно проблему увидел», — сказал губернатор в ходе совещания с главами администраций городских округов и муниципальных районов, состоявшегося в правительстве региона в режиме видеоконференции в понедельник, 8 октября.

«Давайте-ка выезжать туда, где проблемы, где не убрано, где дорога разбита, где дом покосился, где забор упал, где трава не кошена, где здание разрушается. Туда надо ехать, по этим и таким местам подобным, для того чтобы искать решение по восстановлению, по приведению в порядок, по ремонту и там фотографироваться и размещать свои фотографии. Сразу будет понятно, что глава района едет по проблемным местам, он их видит, он понимает, что нужно там приводить в порядок», — добавил Иван Белозерцев.