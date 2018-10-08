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Пензенский губернатор считает, что главы муниципалитетов мало выезжают на проблемные места

14:45 | 08.10.2018 | ЖКХ

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Пенза, 8 октября 2018. PenzaNews. Главы администраций районов Пензенской области уделяют недостаточное внимание проблемным местам на вверенных им территориях. Такое мнение высказал губернатор Иван Белозерцев.

Пензенский губернатор считает, что главы муниципалитетов мало выезжают на проблемные места. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Глава района не будет «толкать» — ничего не будет двигаться должным образом в районе. Хорошо постоять там, где уже сделано, под что выделены деньги, сделан проект и, когда работа завершается, постоять, сфотографироваться на память, в интернет «загнать». Здесь ума хватает. А подъехать к [...] дому, который уже сгнил, жителей из которого нужно переселять куда-то, и решение принимать — не найдешь главу района, чтобы подъехал там сфотографировался, чтобы у свалки несанкционированной подъехал, постоял, сфотографировался там, заодно проблему увидел», — сказал губернатор в ходе совещания с главами администраций городских округов и муниципальных районов, состоявшегося в правительстве региона в режиме видеоконференции в понедельник, 8 октября.

«Давайте-ка выезжать туда, где проблемы, где не убрано, где дорога разбита, где дом покосился, где забор упал, где трава не кошена, где здание разрушается. Туда надо ехать, по этим и таким местам подобным, для того чтобы искать решение по восстановлению, по приведению в порядок, по ремонту и там фотографироваться и размещать свои фотографии. Сразу будет понятно, что глава района едет по проблемным местам, он их видит, он понимает, что нужно там приводить в порядок», — добавил Иван Белозерцев.

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