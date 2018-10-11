Миллер и Белозерцев обсудили ввод в строй новых газопроводов и долги перед «Газпромом» ЖКХ

Москва, 11 октября 2018. PenzaNews. Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и губернатор Пензенской области Иван Белозерцев обсудили ход реализации соглашения о сотрудничестве в ходе рабочей встречи в Москве в четверг, 11 октября.

Фото: Gazprom.ru

Отдельное внимание было уделено совместной работе по газификации региона. Согласно официальным данным, в 2005–2017 годах «Газпром» направил на эти цели 1,3 млрд. рублей, было построено 14 газопроводов. В результате уровень газификации был увеличен с 80,4% до 98%, в том числе в сельской местности — с 62,7% до 75,3%.

Также в центре внимания был вопрос о вводе в эксплуатацию новых газопроводов в 2018 году: три — к микрорайонам Заря, Междуречье и Нефтяник в Пензе — уже построено; в завершающей стадии находится объект в районе улиц Долгорукова и Клары Цеткин.

Компания продолжает проектно-изыскательские работы еще по четырем газопроводам.

Фото: Gazprom.ru

Помимо этого, Алексей Миллер и Иван Белозерцев рассмотрели возможность расширения использования технологий, продукции и услуг предприятий Пензенской области в интересах «Газпрома». Была достигнута договоренность проработать этот вопрос.

Еще одной темой, которая обсуждалась на рабочей встрече, стала ликвидация просроченной задолженности за поставленный «Газпромом» газ, которая с начала года выросла в Пензенской области на 14% и составила на 1 сентября 2018 года 1,6 млрд. рублей, сообщает пресс-служба компании.