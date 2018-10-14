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В пензенской Заре жители 30 домов остались без воды из-за порыва

12:25 | 14.10.2018 | ЖКХ

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Пенза, 14 октября 2018. PenzaNews. Жители 30 двухэтажных домов на улицах Юбилейной и Молодежной в пензенской Заре на протяжении двух дней остаются без воды из-за порыва на сетях.

В пензенской Заре жители 30 домов остались без воды из-за порыва

Фото: Penza-gorod.ru

На место ремонта в воскресенье, 14 октября, выехал глава администрации Пензы Виктор Кувайцев.

Сотрудники МУП «Заря», на балансе которого находятся инженерные сети, проинформировали его, что после проведения аварийно-восстановительных работ и заполнения системы образовался повторный порыв, в настоящее время ведутся мероприятия по ликвидации последствий утечки.

Мэр поручил начальнику управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Пензы Алексею Михайлову и представителям администрации Октябрьского района города обеспечить завершение работ в течение дня.

«Принимая во внимание изношенность сетей, рассмотрите возможность замены проблемного участка. Жителей своевременно информируйте об отсутствии услуги и сроках завершения работ по ее восстановлению», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.

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