Мэр поставил задачу смонтировать модульные котельные в Ахунах до конца года ЖКХ

Пенза, 17 октября 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поставил задачу произвести монтаж трех модульных котельных в микрорайоне Ахуны до конца 2018 года.

Фото: Penza-gorod.ru

«Важно выдержать запланированные сроки», — отметил он в ходе выезда на место в среду, 17 октября.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в настоящее время ведутся работы по установке модульных котельных для отопления и горячего водоснабжения многоквартирных домов №9, №18 и №26 на улице Спартаковской и дома №4 на улице Грибоедова. Их планируется разместить на земельных участках, прилегающих к этим зданиям.

На сегодняшний день готовится площадка для монтажа модульной котельной, которая будет обслуживать находящиеся по соседству дома №18 и №26 на улице Спартаковской.

До ввода в эксплуатацию новых установок горячее водоснабжение и отопление многоквартирных домов будет осуществляться от прежнего источника — котельной санатория имени В.В. Володарского.