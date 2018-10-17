EN
19:55:55 Среда, 17 октября
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Мэр поставил задачу смонтировать модульные котельные в Ахунах до конца года

18:23 | 17.10.2018 | ЖКХ

Печать

Пенза, 17 октября 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поставил задачу произвести монтаж трех модульных котельных в микрорайоне Ахуны до конца 2018 года.

Мэр поставил задачу смонтировать модульные котельные в Ахунах до конца года

Фото: Penza-gorod.ru

«Важно выдержать запланированные сроки», — отметил он в ходе выезда на место в среду, 17 октября.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в настоящее время ведутся работы по установке модульных котельных для отопления и горячего водоснабжения многоквартирных домов №9, №18 и №26 на улице Спартаковской и дома №4 на улице Грибоедова. Их планируется разместить на земельных участках, прилегающих к этим зданиям.

На сегодняшний день готовится площадка для монтажа модульной котельной, которая будет обслуживать находящиеся по соседству дома №18 и №26 на улице Спартаковской.

До ввода в эксплуатацию новых установок горячее водоснабжение и отопление многоквартирных домов будет осуществляться от прежнего источника — котельной санатория имени В.В. Володарского.

Загрузка...
Читайте также
Мать пыталась передать сыну в пензенскую колонию бутылку коньяка Под Пензой неизвестные украли деньги со счета женщины, перешедшей по ссылке в MMS
В Пензе впервые пройдет детский фестиваль духовной музыки «За нами небесная рать» В Пензенской области с начала года 580 семей воспользовались губернаторскими сертификатами
В Пензе в качестве эксперимента подсветили фонарный столб В Пензе пройдет областной семинар по работе с молодежью
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама