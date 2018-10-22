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Половина Пензы осталась без холодной воды из-за аварии на сетях

08:53 | 22.10.2018 | ЖКХ

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Пенза, 22 октября 2018. PenzaNews. Аварийное отключение холодного водоснабжения затронуло 860 домов в Первомайском и Железнодорожном районах Пензы. Об этом сообщается на сайте главного управления МЧС России по региону.

Половина Пензы осталась без холодной воды из-за аварии на сетях. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В частности, без воды остались Терновка и Гидрострой — улицы Терновского, Перспективная, Рябова, Центральная, Пушанина, Ростовская, Сухумская, Петровская и Вадинская.

Неудобства испытывают жители Междуречья, Тепличного, Веселовки, Кривозерья и района Бригадирского моста.

Кроме того, холодное водоснабжение отключено на ГПЗ-24 — улицах Измайлова, Антонова, Ангарской, Ново-Казанской, в районе детской железной дороги, в Маньчжурии, на Маяке — улицах Тарханова, Фабричной, Стадионной и Парковой, в Нахаловке — на улицах Кустанайской, Нейтральной, Кошевого и одноименных проездах.

Помимо этого, холодной воды нет на Шуисте — улицах Чапаева, Клары Цеткин, Долгорукова, Дружбы, Медицинской, Коллективной, в районе перекрестка улиц Складской и Светлой, а также в Согласии — на улицах Каменской, Согласие, Калужской, Марата, Розы Люксембург.

Аварийное отключение коснулось Сосновки — улиц Тенистой, Живописной, Шишкина, Добролюбова, Пилотной, Баженова, Крымской и Достоевского. Воды нет в Ахунах — на улицах Коннозаводской, Подлесной, Спартаковской, Питомниковой, Конструкторской, Грибоедова, Мечникова, Ягодной, Дачной, Школьной, Снайперской, Учительской и Одоевского.

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