В Пензе с 1 ноября будут запрещены земляные работы ЖКХ

Пенза, 22 октября 2018. PenzaNews. Земляные работы по ремонту, прокладке и реконструкции подземных инженерных сооружений и коммуникаций на территории Пензы, за исключением аварийных, будут запрещены на осенне-зимний период с 1 ноября 2018 года до 31 марта 2019-го в целях обеспечения сохранности дорожного покрытия и благоустройства территории. Соответствующий приказ подписал начальник городского управления ЖКХ Вадим Муравлев.

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Согласно документу, запрет не распространяется на земляные работы в целях подключения и технологического присоединения в соответствии с федеральными законами «Об электроэнергетике», «О теплоснабжении», «О водоснабжении и водоотведении» и «О газоснабжении в РФ».

В связи с этим юридическим и физическим лицам необходимо до 1 ноября восстановить дорожное покрытие и благоустройство в местах земляных работ и сдать по акту в административно-техническую инспекцию МКУ «Департамент ЖКХ города Пензы».

На это же учреждение возложен контроль за состоянием покрытия в тех местах, где будут проводиться земляные работы, разрешенные в осенне-зимний период.