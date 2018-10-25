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Бесхозяйный участок теплотрассы в центре Пензы признан собственностью города

17:32 | 25.10.2018 | ЖКХ

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Пенза, 25 октября 2018. PenzaNews. Ленинский районный суд Пензы признал право муниципальной собственности на бесхозяйную недвижимую вещь — теплотрассу протяженностью 45 метров на улице Московской.

Бесхозяйный участок теплотрассы в центре Пензы признан собственностью города. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Ранее с соответствующим исковым заявлением обратилось городское управление муниципального имущества (УМИ).

«В обоснование иска УМИ указало, что 14 сентября 2017 года указанный объект недвижимости был принят на учет управлением Росреестра по Пензенской области в качестве безхозяйного, о чем в единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним внесена соответствующая запись. Собственник данного объекта до настоящего времени неизвестен, в течение более года на него не предъявлялось каких-либо требований и не совершалось никаких действий, подтверждающих принятие его во владение, пользование, распоряжение», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Ленинского районного суда Пензы.

Он отметил, что эти обстоятельства были подтверждены доказательствами.

«Решение не вступило в законную силу. В настоящее время не истек срок для его обжалования», — сказал собеседник агентства.

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