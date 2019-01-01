В Пензе с 1 января вырастут тарифы на ЖКУ — вице-мэр ЖКХ

Пенза, 26 октября 2018. PenzaNews. Тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) вырастут в Пензе в течение 2019 года дважды — 1 января и 1 июля. Об этом сообщил вице-мэр Юрий Ильин в ходе 50-й очередной сессии гордумы, состоявшейся в пятницу, 26 октября.

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При этом он пояснил, что пока не определено, насколько именно будут увеличены те или иные тарифы.

«Все тарифные решения на 2019 год будут приняты до 20 декабря. Устанавливает тарифы управление по регулированию тарифов [и энергосбережению] Пензенской области. [...] Предельные индексы в настоящий момент доведены. Это 1,4% рост с 1 января и чуть более 2% — […] с 1 июля», — уточнил заместитель главы администрации Пензы.

Юрий Ильин напомнил, что в 2018 году в январе роста тарифов не было, они были увеличены только в июле.

«Для каждого предприятия будет установлен свой тариф — будь то «Горводоканал», «Т Плюс» или МКП [«Теплоснабжение города Пензы»], прочие теплоснабжающие организации. Я думаю, что конкретную информацию мы будем иметь к Новому году», — сказал он.