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В Пензе на улице Спартаковской введена в эксплуатацию модульная котельная

09:19 | 28.12.2018 | ЖКХ

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Пенза, 28 декабря 2018. PenzaNews. Модульная котельная, предназначенная для обеспечения теплом многоквартирного дома №9 на улице Спартаковской в Пензе, введена в эксплуатацию.

В Пензе на улице Спартаковской введена в эксплуатацию модульная котельная

Фото: Penza-gorod.ru

Планируется, что в пятницу, 28 декабря, специалисты подрядной организации займутся теплоизоляцией труб и установкой счетчика.

«Рассчитываем, что еще один объект — на Спартаковской, 26 — подключим до конца этого года», — отметил мэр Виктор Кувайцев.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, на сегодняшний день в городе действует 15 модульных котельных.

Согласно данным ГИС ЖКХ, 5-этажный кирпичный дом №9 на улице Спартаковской в Пензе был введен в эксплуатацию в 1978 году. Общий износ здания оценивается в 10%.

Обслуживанием дома занимается муниципальное унитарное предприятие «Жилье-22» по ОЖФ.

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