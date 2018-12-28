«Пензадормост» получил первую партию техники, купленной в лизинг ЖКХ

Пенза, 28 декабря 2018. PenzaNews. Первая партия специализированной техники, приобретенной для МУП «Пензадормост» за счет средств городского бюджета, поступила на предприятие.

Фото: Penza-gorod.ru

«Технику надо регистрировать, чтобы вывести на линию в начале января, на новые машины определить самых лучших опытных водителей, которые хорошо знают город», — сказал мэр Пензы Виктор Кувайцев в ходе визита на предприятие в пятницу, 28 декабря.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, всего автопарк МУП «Пензадормост» пополнят 11 единиц специализированной техники.

Это 10 комплексных машин, предназначенных для очистки от снега и обработки песко-соляной смесью дорог, а также одна подметально-уборочная, которая в зимний период будет использоваться как распределитель противогололедных материалов, а в летний — в качестве вакуумного пылесоса.

С учетом новой техники автопарк предприятия стал насчитывать 137 единиц.